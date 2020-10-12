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  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 19:14 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri, Avcılar Firuzköy’de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi. Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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