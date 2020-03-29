HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 23:11 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün şehir genelinde yaptığı denetimlerde koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı. Denetimlerde 9 iş yeri mühürlenirken, 305 şahsa işlem yapıldı. Ekipler toplam 178 bin 522 TL idari para cezası keserken, yasaklara uymayarak Beşiktaş sahilinde gezenlere cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs yasaklarına uymayanlara ceza yağdırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. İstanbul’un tüm ilçelerinde yapılan denetimlerde toplu taşıma kurallarına uymayan, seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden, piknik ve park alanı kuralına uymayan, izinsiz belgelerle taşımacılık yapan, kumar oynayanlara yer tahsis etme gibi suçlardan cezalar kesildi.

Ekipler çeşitli kafe ve kahvehaneleri de denetleyerek açık olduğunu tespit ettiği 9 iş yerini mühürledi. Denetimlerde toplam 305 şahsa 178 bin 522 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, yasaklara uymayarak Beşiktaş sahilinde gezen 39 kişiye de cezai işlem uygulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Meclis doktoru karantinaya alındıMeclis doktoru karantinaya alındı
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

8 köye daha koronavirüs karantinası!

8 köye daha koronavirüs karantinası!

'Hükümet Kürt halkını öldürmek istiyor' sözlerinin ardından flaş gelişme

'Hükümet Kürt halkını öldürmek istiyor' sözlerinin ardından flaş gelişme

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs sonrası otomotivde patlama olacak

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Tahliye edileceklerdi! Umreden dönen bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Tecavüzden hapis yatan yapımcıya bir şok daha! Karantinaya alındı

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Bakan Soylu duyurdu: Bu geceden itibaren yasaklandı

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Diğer Haberler
Temas ettiği kişiler tek tek aranıyor! Meclis doktoru karantinaya alındı

Meclis doktoru karantinaya alındı

14 günlük koronavirüs karantinası bitti öğrenciler ailelerine kavuştu

14 günlük karantina bitti öğrenciler ailelerine kavuştu

Prof. Dr. Ateş Kara'dan 'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

'Koronavirüsten ölenlerin sayısı saklanıyor' iddialarına yanıt

Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı

Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ta karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

Karantina altındaki öğrencilere moral etkinliği

85 gün oldu! Gülistan'dan haber yok

85 gün oldu! Gülistan'dan haber yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.