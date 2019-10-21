İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler yapıldı. Bazı Şube Müdürlüklerine yeni isimler atandı.

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından yapılan yeni görevlendirmeler şöyle:

HASAN FEHMİ TALAY - Güngören İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

HAZIM GÜMÜŞ - Tuzla İlçe Emniyet Müdürü

MEHMET BAŞKÖY - Pendik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ÖZCAN AYBEK – Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü

MURAT AYDIN - Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

İZZET ÖZDEMİR - Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

DENİZ ENGİN - İstanbul Havalimanı Şube Müdürü

YILMAZ DEMİREL - Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

ALİ OSMAN TURHAN – Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

KAMİL YILDIRIM - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

MUSTAFA DEMİR - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü

EREN ÖZTÜRK - Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü

BİROL TAŞKOPARAN - Polisevi Şube Müdürü

EKREM EREN ERMİŞ - Çekmeköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

NİYAZİ İNCİ - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı

FERAMUZ ÇETİN - Kartal İlçe Emniyet Müdürü

MÜSLÜM KAHRAMAN - İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı