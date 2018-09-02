İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 2018 ATAMALARI 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl yapılan il içi tayinler belli oldu. 6 ilçe emniyet müdürü ile 7 şube müdürü İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Yeni tayinlere göre 22 ilçe müdürünün, 22 şube müdürünün, 12 ilçe emniyet müdür yardımcısı ile 9 şube müdür yardımcısının arasında bulunduğu toplam 65 atama yapıldı.

34 İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV YERLERİ

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Kadir Alçıkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüklerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Narkotik Şube Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve B Bölgesi Koordinatör Müdürü olan Emniyet Müdür Yardımcısı olan Sinan Kökten ise B Bölgesi Koordinatör Müdürlüğü görevine devam ederek, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ile Galatasaray Spor Kulübü'nden sorumlu oldu.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Necmettin Öztürk görevinde kalarak, Personel Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürücek.

Güvenlik Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüklerinde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haydar Özdemir, Beşiktaş ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini yürütecek.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Kayhan Ay, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. Ay'ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Tanık Koruma Şube Müdürlüğü görevlerinden sorumlu olacak.

Foto Film Şube Müdürü olarak görev yapan Koray Şensoy ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Şensoy, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Deniz Limanı Şube Müdürü olarak görev yapan Serdar Çelebi de İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Çelebi, Avcılar ve Beylükdüzü İlçe Emniyet Müdürlüklerinden sorumlu olacak.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Gürhan Kaya ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atandı. Kaya Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünden sorumlu olacak.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü yapan Emre Erdoğan ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak yine Atatürk Havalimanı'ndan sorumlu müdür olarak görev yapacak.

Şile İlçe Emniyet Müdürü Abdulvahit Ünal ise İl Emniyet Müdür Yardımcılığına atanarak, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden sorumlu oldu.

Mehmet Çatal, Bayrampaşa ve Güngören İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Turizm Şube Müdürlüğü ve Ümraniye Spor Kulübü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Nihat Yıldırım, C Bölgesi Koordinatör Müdürü, Kadıköy ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlükleriyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nden sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı olarak görev yapacak.

Seylan Demir, Polisevi Şube Müdürlüğü, İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniye Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Acıkara Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başkaşehir İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Atalay Bahar, A Bölgesi Koordinatör Müdürü, Esenyurt ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Başakşehir Spor Kulübünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Tuna Coşkun, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Bülent Ay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Faik Ozan Karadağ, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Spor Kulübü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Torun, Maltepe, Ümraniye ve Adalar İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Güntekin, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erdem Bursalı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Yabancılar Şube Müdürlüğü ve Kasımpaşa Spor Kulübü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Alper Karalı, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Göçer Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenler İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Yılmaz, Fatih ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mustafa Koçyiğit, Ataşehir ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Hakan Demir, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü,İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Mehmet Sururi Saydam, Beykoz ve Şile İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Muharrem Yazgan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Cevdet Hürol Öztürk, Sancaktepe ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Emre Erdoğan, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Sunay Balıklıkaya, Sultangazi ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlükleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Ali Saraç, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Erkan Karalı Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

Selçuk Aldemir, uygulama noktalarının koordinasyonundan sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.