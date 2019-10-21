İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde atamalar

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde her yıl gerçekleştirilen il içi atamalar belli oldu.

Bu kapsamda, 14 il emniyet müdür yardımcısı, 15 şube, 18 ilçe müdürü ile 23 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 5 şube müdür yardımcısının görev yeri değişirken, il emniyet müdür yardımcılığı sayısı da 30'da 44'e yükseltildi.

Değişiklikle, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü Niyazi İnci ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Belma Aldemir'in de aralarında bulunduğu 14 ikinci sınıf emniyet müdürü, il emniyet müdür yardımcılığına atandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olan Belma Aldemir, tek kadın il emniyet müdür yardımcısı oldu.

- Operasyonel şubelerde değişiklik yok

İstihbarat, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürleri yerinde kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Ömer Ünver, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne Hakan Alpaslan Kırbaş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Muhammet Hanifi Zengin, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'ne Özay Kayhan, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Murat Bayhan, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü'ne Şekip Akın, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü'ne Murat Sevgi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Yaşar Zehir, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'ne Nadir Konak, Foto Film Şube Müdürlüğü'ne Neslihan Şentürk, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü'ne Deniz Halıcı Çelik, Koruma Şube Müdürlüğü'ne Selma Gençkaya, Polis Evi Şube Müdürlüğü'ne Birol Taşkoparan, Turizm Şube Müdürlüğü'ne Yalçın Erdem ve Ulaştırma Şube Müdürlüğü'ne Hüseyin Güngör getirildi.