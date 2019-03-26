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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde kütüphane açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kütüphaneler Haftası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesi açıldı.

Kütüphaneler Haftası dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında yapılan proje kapsamında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi A Blok 2. katta Şehit Polis Memuru Sinan Acar Kütüphanesinin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar ve polis memurları katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan törende yaptığı konuşmada, "Hepimiz okuduğumuz kadar güçlüyüz ve okuduğumuz kadar öz güvenimiz var. Okuduğumuz kadar faydalıyız. O yüzden ben, özel hayatımda kendimi, ailemi ve meslektaşlarımı okumaya çok teşvik ederim. Kendim de okumaya çalışıyorum ve okuduğum zaman dinleniyorum. Kendime güvenim artıyor. Dinlenme yöntemi olarak da görüyorum. Kütüphane açılışımızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz ise "Polisimizin kültür ve sanatla uğraşmasından çok mutluyuz. Kitapla dost bir emniyet teşkilatı hem bugün hem de gelecek açısından çok önemli." dedi.

Yılmaz, kütüphanenin ilk üyesi olan Çalışkan'a üye kartını takdim etti.

Kütüphaneye, 2017'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, emniyet yerleşkesinde bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Sinan Acar'in ismi verildi.

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