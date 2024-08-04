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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

04.08.2024 01:14
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünde 2024 yılı yaz dönemi atamaları gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna 14 yeni emniyet müdürü ve emniyet amiri görevlendirildiği aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yaz dönemi atamaları

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, atamalara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Valilik makamının onayı ile 18 il emniyet müdür yardımcısı, 16 ilçe emniyet müdürü ve 15 şube müdürü, 3 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 2 şube müdür yardımcısının yeni görevleri belirlendi. Yapılan atama ve görevlendirmelerin İstanbul'umuza ve Emniyet Teşkilatı'mıza hayırlı olması temennisiyle bütün personelimize görevlerinde başarılar diliyoruz."

Açıklamada, 2. Sınıf Emniyet müdürlerinden Zafer Baybaba, Hüseyin Güleç, Aykut Korkmaz, Hasan Demirbağ, Erdem Torlak, Taner Ertürk, Murat Özbek, Gülpınar Adir, Özgür Yılmaz, Deniz Halıcı Çelik, Mustafa Ergenç, Serkan Kılınç, Seval Erdem Gürdoğan, Filibya Saral, Göksel Önder, Kadir Arslan, Neslihan Türkün ile Murat Çaykara'nın İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı belirtildi.

  1. Sınıf Emniyet müdürlerinden Cemil Erim'in Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü, Korkut Okyay'ın Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Baykara'nın Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü, Şekip Akın'ın Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Özay Kayhan'ın Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü, Cemal Ünlü'nün Fatih İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Erişmiş'in Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü, Murat Milletsever'in Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü, Ali Kesikoğlu'nun Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Mehmet Yaşar Zehir'in Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak atandığı kaydedilen açıklamada, 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinden Serdar Örs'ün Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü, Murat Özburun'un Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü, Oktay Çelik'in Maltepe İlçe Emniyet Müdürü, Hakan Öztürk'ün Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Kıvanç Taşçı'nın Silivri İlçe Emniyet Müdürü ve Fatih Tilki'nin Tuzla İlçe Emniyet Müdürü olarak atandığı duyuruldu.

Valilik açıklamasında, 3. Sınıf Emniyet müdürlerinden Tuncer Bilici'nin Belge Yönetimi Şube Müdürü, Abidin Erik'in Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü, Adnan Ayhan'ın Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü, Binali Ökten'in İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü, Azmi İlker Çiftci'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü, İbrahim Duran'ın Koordinasyon Şube Müdürü, Arınç Çevik'in Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Ziya Şaşmaz'ın Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü, Mustafa Aktan'ın Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, Ömer Faruk Günay'ın Önleyici Hizmetler Şube Müdürü, Mustafa Sarı'nın Polis Arama ve Kurtarma (PAK) Şube Müdürü, Banu Ördek'in Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü ile vekaleten Deniz Limanı Şube Müdürü, Halil İbrahim Başlı'nın Turizm Şube Müdürü olarak, 4. Sınıf Emniyet Müdürlerinden Ahmet Lütfü Çırakoğlu'nun Güven Timleri Şube Müdürü, Tunay Başarık'ın da Trafik Denetleme Şube Müdürü olarak atandığı belirtildi.

  1. Sınıf Emniyet müdürlerinden Sami Pektaş'ın Başakşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Serhat Kalyoncu'nun ise Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak atandığı kaydedilen açıklamada, Emniyet Amirlerinden Zülküf Demir'in Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Yılmaz Kahraman'ın Sultangazi İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve Ali Osman Serhatoğlu'nun da Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandığı ifade edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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istanbul emniyet müdürlüğü
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