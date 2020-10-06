HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 23:15 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Okmeydanı Kalekolu'nda görevli polisleri ziyaret ederek denetimde bulundu. Aktaş, beraberindeki heyetle birlikte mahalle esnaflarını dolaşıp sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş'tan kalekol ziyareti

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, akşam saatlerinde Şişli Okmeydanı Kalekolu'nu ziyaret etti. Burada denetimde bulunan Aktaş, görevli polis ve amirlerle de sohbet etti.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde gezintiye çıkan Emniyet Müdürü Aktaş, burada esnaflarla konuştu.

Basın mensuplarına, İstanbul'da devam eden huzur uygulamaları hakkında bilgi veren İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "İstanbul'daki huzur uygulamalarımız devam ediyor. Bugün de Beyoğlu, Okmeydanı, Kağıthane civarındaki uygulamalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın huzur ve güvenliği için her noktada, her gece belirli saatlerde, belirli aralıklarla uygulamalarımız devam edecek. Gün boyunca aranan şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 129 aranan şahıs alındı. Gece 00.00'a kadar uygulamamız devam edecek" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Yer: Düzce! Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılarYer: Düzce! Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılar
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
Bilim insanından çarpıcı iddia: Koronavirüs o şekilde yayılmıyor
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
Zifte bulanmış halde bulunmuştu! İşte o köpeğin son hali
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
1 sene daha uzatıldı! Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Tezkere TBMM'de kabul edildi
Aydın'da 86 yaşındaki Zeliha Adelli'den 4 gündür haber alınamıyor
86 yaşındaki yaşlı kadından 4 gündür haber yok
Yer: Düzce! Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılar
Yer: Düzce! Düğün konvoyunda havaya ateş açıp, yolda zikzak yaptılar
Eylem için Van’a gelen terörist yakalandı
Eylem için Van’a gelen terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt ve Katar’a ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.