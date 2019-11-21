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İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: (Mete projesi) Teşkilatımıza ciddi katkılar sundu  

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 16:24 | Son Güncelleme

TEKNOLOJİ Kaptanları Ödül Töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA) TEKNOLOJİ Kaptanları Ödül Töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 2018'de 'Teknoloji Kaptanı Ödülü'nü alan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, bu sene 'Teknoloji Kaptanı' olan İsmihan Baysal Anderson'a ödülünü verdi. Ödül töreninden önce konuşma yapan Çalışkan, Mobil Emniyet Teknolojileri (METE) projesi hakkında bilgi vererek, projenin teşkilata ciddi katkılar sunduğunu ifade etti.

Teknoloji Kaptanları ödül töreni, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Ödül töreni, down sendromlu gençlerin dans gösterisi ile başladı.

"METE PROJESİ TEŞKİLATIMIZA CİDDİ KATKILAR SUNDU"

Törendeki konuşmasında METE projesini özetleyen İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Geçen yıl kaptanlık ödülünü İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına bana verdiler. METE projesi bizim mobil emniyet teknolojileri ismiyle hayata geçirdiğimiz, geçen yıl birinci olan projeydi. Bu projenin özü şudur. 47 bin kişilik İstanbul Emniyet Müdürlüğü teşkilatının denetimi, denetleyenlerin denetlenmesi, performansın ölçülmesi ve bu dijital ortamda herkesin rahatlıkla takip edeceği bir sistem üzerinden yapılması ve bunu da personelimize bir yarış şeklinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan her personel göreviyle ilgili bir yarış içerisinde rütbe fark etmeksizin. Buradan şu neticeyi çıkarttık, herkes kendisinin referansı oldu artık. Kim başarılıysa çalışacağı yeri kendisi seçiyor. İki dönem üst üste başarı elde eden arkadaşlarımız istediği birimde çalışıyor ve denetimde de üst düzey bir denetim sağladık. Yine ciddi bir arşivimiz oluştu. Bu proje teşkilatımıza ciddi katkılar sundu" dedi.

"İHRAÇ EDERKENDE SEÇEREK İHRAÇ EDİYORUZ"

İnovasyonun önemine de vurgu yapan Çalışkan, "Bir örnek vereceğim ülkemizden, Özdemir Bayraktar'ın öncülüğünde İHA ve SİHA'lar Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturdu. Çok uzun süredir bir çok konuda arkadan takip ediyorduk, şimdi en önde gidiyoruz. İHA ve SİHA'lar buna örnektir. Şu anda ülkemizin dışa bağımlılığı ortadan kalktı hem de yurtdışına ihraç ediyoruz. İhraç ederken de seçerek ihraç ediyoruz. Herkese her isteyene, her para verene bunlar verilmiyor" şeklinde konuştu.

Altı farklı dalda ilk üçe giren projelerin sahiplerine ödül verildi. Bu yılın "Teknoloji Kaptanı" ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda e-pasaport projesiyle 2 ödül alan İsmihan Baysal Anderson oldu. Anderson ödülünü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın elinden aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün mobil denetleme programı METE ile 2018'in Teknoloji Kaptanı seçilen Çalışkan ödül töreninden önce konuşma yaptı.

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