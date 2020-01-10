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  4. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, polis muhabirlerinin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, polis muhabirlerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Çalışkan, polis muhabirlerini, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü makamında ağırladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün suçla mücadelesinin kamuoyuna duyurulmasına ve polis-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine sunduğu katkılardan dolayı polis muhabirlerine teşekkür eden Çalışkan, gazetecilere plaket sunarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan

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