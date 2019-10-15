İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan: Ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan katıldığı bir programda Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak, "Çok haklı ve çok doğru olan, ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geliştirdiği Mobil Emniyet Teknoloji (METE) projesi kapsamında 8. dönem ödül töreninde branşlarında ödül almaya hak kazanan 18 büro amirinin de aralarında bulunduğu toplam 333 polise ödül verildi. Merter'de bulunan Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törene İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Emniyet Müdür Yardımcıları, çeşitli şube müdürleri ve İlçe Emniyet Müdürleri ile ödül almaya hak kazanan polisler katıldı.

BARIŞ PINARI HAREKATI ÇOK ÖNEMLİ, DÜNYA BU OPERASYONU SADECE SEYDERİYOR…

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Barış Pınarı Harekatı'nın çok önemli olduğunu ifade ederek, dünyanın da bu operasyonu seyrettiğini söyledi. Çalışkan, “Çok haklı ve çok doğru olan ülkemiz için beka meselesi olan bir operasyon yapılıyor. Allah'a çok şükür başarılı devam ediyor ve başarılı neticeleneceğinden eminim. Bu konuda bizlere de görev düşüyor. Bizler de bulunduğumuz yerlerde çok dikkatli olacağız. Şehrimiz de kuş uçurtmayacağız. İllegal hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Hiç kimsenin yanlış iş yapmasına izin verilmeyecek. Hepimiz 24 saat dikkatli ve duyarlı olacağız" dedi.