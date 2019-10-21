HABER

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN’DAN YENİ EVLİ ÇİFTE '5S FORMÜLÜ' ÖNERİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Emniyet Müdürü.

*Sevgi, saygı, sabır, samimiyet ve sadakat

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-
İSTANBUL Emniyet Müdürü. Dr. Mustafa Çalışkan, nikah şahidi olduğu çiftlere mutluluk için ‘5S Formülü’nü uygulamasını tavsiye etti.
Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan, 37 yıllık arkadaşı emekli Emniyet Müdürü Soner Bal’ın oğlu Alptuğ Bal ve Çağla Turcihan’ın Avcılar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Denizköşk Davet Salonu’ndaki nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu. Damat Alptuğ Bal’ın nikah şahidi olan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, gelin Çağla Turcihan’a nikah cüzdanını vermeden önce, çifte "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin" dileğinde bulundu. Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti: "Soner Bal, benim 37 yıl kalbimi kırmadan bugüne kadar getirdiğimiz çok değerli, devre arkadaşlarımdan bir tanesi. Onun evlatlarından birinin mutluluğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. İkinizi de tebrik ediyorum. Adettendir ben de bir tavsiyede bulunup sözü çok uzatmayacağım. ‘5S Formülünü’ tavsiye edeceğim size; Sevgi, saygı, sabır, samimiyet ve sadakat. Bu ‘5S’yi gönlünüzde ve kafanızda muhafaza ederseniz çok mutlu olacaksınız. Allah sizlerin yolunuzu açık etsin. Dünyada ve ahrette hep iyi olun. Tebrik ediyorum."
Nikah törenine iki ailenin yakınları ile Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt da katıldı.

Görüntü Dökümü:
---------------------
-Çift salona girerken
-Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, devre arkadaşı Emekli Emniyet Müdürü'nün masasında
-Nikah kıyılırken
-Çiftten sonra Emniyet Müdürü nikah şahidi olurken
-Emniyet Müdürü konuşurken

PARTNER Dünyanın en sıra dışı yerleri Dünyanın en sıra dışı yerleri
Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılarHedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar
Tarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyorTarihi su değirmeni 100 yıldır dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

Mardin'de teröristlerle sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 3 terörist öldürüldü

Mardin'de sıcak çatışma! 1 askerimiz şehit oldu

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıklaması

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

Şırnak’ın 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildi

İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi

İstanbul'da feci kaza! Hafriyat kamyonu devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.