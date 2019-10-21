İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan yeni evli çifte '5S Formülü' önerisi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürü. Dr. Mustafa Çalışkan, nikah şahidi olduğu çiftlere mutluluk için '5S Formülü'nü uygulamasını tavsiye etti.

Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan, 37 yıllık arkadaşı emekli Emniyet Müdürü Soner Bal'ın oğlu Alptuğ Bal ve Çağla Turcihan'ın Avcılar'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Denizköşk Davet Salonu'ndaki nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu. Damat Alptuğ Bal'ın nikah şahidi olan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, gelin Çağla Turcihan'a nikah cüzdanını vermeden önce, çifte "Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin" dileğinde bulundu. Çalışkan, sözlerine şöyle devam etti: "Soner Bal, benim 37 yıl kalbimi kırmadan bugüne kadar getirdiğimiz çok değerli, devre arkadaşlarımdan bir tanesi. Onun evlatlarından birinin mutluluğunu görmek bizi çok mutlu ediyor. İkinizi de tebrik ediyorum. Adettendir ben de bir tavsiyede bulunup sözü çok uzatmayacağım. '5S Formülünü' tavsiye edeceğim size; Sevgi, saygı, sabır, samimiyet ve sadakat. Bu '5S'yi gönlünüzde ve kafanızda muhafaza ederseniz çok mutlu olacaksınız. Allah sizlerin yolunuzu açık etsin. Dünyada ve ahrette hep iyi olun. Tebrik ediyorum."

Nikah törenine iki ailenin yakınları ile Avcılar Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt da katıldı.