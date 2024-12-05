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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yarın yeni görevine başlıyor

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
05.12.2024 21:13
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Zafer Aktaş'ın yerine, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız atandığı ortaya çıktı. Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevini yarın Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan devir alacak. Aktaş'ın ise yaş haddinden dolayı emekli olacağı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız yarın yeni görevine başlıyor

Yarın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi yapılacağı öğrenildi. Zafer Aktaş’ın yaş haddini doldurması üzerine, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne yeni bir isim yarından itibaren yeni görevine başlayacak.

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Selami Yıldız

SELAMİ YILDIZ YARIN GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne ismi daha öncede gündeme gelen Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı Selami Yıldız yarın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak yeni görevinde başlayacağı öğrenildi.

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Zafer Aktaş

ZAFER AKTAŞ EMEKLİ OLUYOR

Yaş haddinden dolayı yarın emekli olacağı öğrenilen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, yarın saat 10.30’da düzenlenecek devir teslim töreni ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevini emniyet müdürü Selami Yıldız’a devir edecek.

Öte yandan yaş haddinden dolayı emekliye ayrılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 4,5 yıl birlikte görev yaptığı İstanbul polisine veda yemeği verdi. Merter’deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) gerçekleştirilen programa, ilçe emniyet müdürleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli şubelerin müdürleri, polis şefleri ve pek çok emniyet mensubu ile sıralı amirleri katıldı.

"EN ZOR KONUŞMALARDAN BİRİ BU OLACAK"

Veda yemeğinde konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Benim için çok özel olan bu anlamlı günde, sizlerin karşısında olmaktan büyük mutluluk duyuyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sizlere farklı nedenlerle birçok kereler hitap ettim. Ama benim için en zor konuşmalardan biri, sanıyorum bu olacak. Vedalar hep hüzünlüdür. Ama başladığın yolu bitirmek, doğrudan, Hak’tan ve haklının yanından bir an olsun ayrılmadan görevini yapmak, en büyük vicdan rahatlığıdır” diye konuştu.

Mesleğe girdiği yıllara dönük değerlendirmelerde de bulunan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha 15 yaşında, 1979 yılında bir genç olarak Polis Koleji’ne girdiğimde, önümde upuzun bir mesleki gelecek olduğunu biliyordum. Şanlı üniformamızı ilk giydiğimde yaşadığım mutluluk, tıpkı iki yavrumu da ilk kez kucağıma aldığımda duyduğum mutlulukla aynıydı. 40 yılı aşkın mesleki hayatımda birçok olaya tanık oldum. Gün geldi şehit tabutlarını omuzladım; gün geldi mesai arkadaşlarımın en mutlu günlerinde yanlarında oldum. Gaziantep’te, Diyarbakır’da, Ankara’da, Ordu’da, Mardin’de, Bolu’da, Muş’ta, Adana’da görev yaptım. Son olarak 15 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürü olarak atandım. Medeniyetimizin baş tacı, Şehirlerin sultanı bu eşsiz şehre hizmet onuruna eriştim. Tıpkı sizler gibi. Ve yine tıpkı sizler gibi, her tayin döneminde geride nice dostlar, güzel insanlar bırakırken; yeni görev yerlerimde nice dostlar kazandım.”

"VİCDANİ HUZUR TÜM ZORLUKLARI SİLDİ"

Polislik mesleğinin yazılmamış kuralları olduğunu ifade eden Aktaş, “Elinize bir kağıt gelir; tayin olur yaşayacağınız yere gidersiniz. Hainlerle, kötülerle mücadelenize kaldığınız yerden devam edersiniz. Zor muydu bunca yıl? Evet zordu. Ama görevini layıkıyla yapmanın verdiği mutluluk, bir anneyi evladına kavuşturmanın, bir katili yakalamanın, bir teröristi hain bir eylem öncesi kıskıvrak yakalamanın verdiği vicdani huzur, tüm zorlukları sildi. Geriye ne kaldı? Geriye dopdolu geçen bir mesleki yaşam ve sizler gibi dostlar” şeklinde konuştu.

"ONUN DESTEKLERİ OLMASAYDI UYKUSUZ GECELER ÇOK DAHA ZOR GEÇERDİ"

Polis olmanın zorluklarına dikkat çeken Aktaş, veda konuşmasında eşi ve çocuklarına teşekkür etti, onlardan helallik istedi. Aktaş, “Hiçbir zorluk karşısında yılmayan, Sevgili eşime huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Onun destekleri olmasaydı, uykusuz geceler çok daha zor geçerdi. Ve evlatlarım. Belki çocukken sizlerle dilediğiniz kadar oynayamadım, doğum günlerinizi kaçırdım, elinizden tutup doyasıya sinemaya, parka gidemedim. Sizler de hakkınızı helal edin" dedi.
Konuşmasının sonunda meslektaşlarından da helallik isteyen İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, “Ama biz, bu salonu dolduranlar gibi, Hep 'önce vatan' diyenleriz. Ve kahraman mesai arkadaşlarım; her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşliğiniz için, yol arkadaşlığınız için, mücadeleniz için, kötülükler karşısında sıradağlar gibi durduğunuz için. Hepiniz Allah’a emanet olun” diyerek sözlerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul emniyet genel müdürlüğü
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