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  4. İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim’de denetimlere katıldı

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim’de denetimlere katıldı

09.12.2024 23:01
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İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ilçe ilçe denetimlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta ve Sultangazi’de denetimlere katılan Yıldız, Taksim’de yapılan denetimlere de katılarak, ekiplerden bilgi aldı. Polislerden bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Yıldız, "Uyuşturucuyla mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği bizim için önemli" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Taksim’de denetimlere katıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube, Önleyici Hizmetler, Narkotik, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile genel asayiş ve güvenlik denetimi gerçekleştirildi.

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Taksim Meydanı ve Dolapdere’deki denetimlerde şüpheli bulunan araçlar durdurularak sürücülere ve diğer yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst aramaları yapıldı.

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'İSTANBUL HALKIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuruyla, bu şiarla bugün de Beyoğlu'nda narkotik uygulaması için arkadaşlarımızla sahadayız. Uyuşturucuyla mücadele, tabi sadece bireyler değil ailelerin, toplumların da geleceğini karartan bir zehir. Bu mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği bizim için önemli. İstanbul halkından istirhamım, desteklerini bizden esirgemesinler. Arkadaşlarımız, narkotik polisimiz çeşitli projelerle bu illetle mücadele için çeşitli projelerimizi geliştiriyoruz. ‘Uyuma’ projeleriyle, 'en iyi narkotik polisi anne' projesiyle çeşitli projelerle teşkilatımız bu mücadeleyi katmanlandırıyor. Ancak tabi bize en önemli destek İstanbul halkımızın desteğini esirgememelerini rica ediyorum" dedi. (DHA)
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ISTANBUL--ISTANBUL-EMNIYET-MUDURU-YILDIZ_462072_136478Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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istanbul emniyet müdürlüğü
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