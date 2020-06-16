İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş kimdir? İşte Aktaş'ın başarılarla dolu uyuşturucu ve terörle mücadelesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2018'den bu yana Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aktaş, özellikle kentteki uyuşturucu ile çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle yoğun olarak mücadele etti. Zafer Aktaş, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması konusunda çok sayıda operasyon yaptı. Kendisinin yönettiği şafak operasyonlarında kentin suç oranı yüksek mahallelerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan Aktaş, buradaki madde bağımlısı gençleri de sosyal faaliyetlere yöneltti. Terör örgütleri tarafından düzenlenecek bombalı saldırıları da yapılan baskın ve operasyonlarla önleyen Aktaş, son dönemde en fazla operasyon ve gözaltı sayısına ulaşan emniyet müdürü oldu.

TOPLUM DESTEKLİ POLİS İLE TEŞKİLATI SEVDİRDİ

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşla yakın ilişkiler kurmasını sağlayan Zafer Aktaş, görevde kaldığı süre boyunca telefon dolandırıcılığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık, koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafe, sahte para, internet üzerinden işlenen suçlar hakkında broşürler hazırlatıp, uyarılarda bulunulmasını sağladı. Aktaş, kentteki okulların birçoğunda seminerler düzenletip, öğrencilerle polisler arasında sıcak ilişkiler kurdurdu.