İstanbul Emniyeti düğmeye bastı! Operasyon başlatıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için harekete geçti.
Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde önceden belirlenen 17 adrese sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyona özel harekat polisleri de destek veriyor. Söz konusu adreslerde aramalar sürüyor.
AA
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