İstanbul Emniyeti ile Üsküdar Üniversitesi arasında iş birliği protokolü

Ali Tuna Coşkun, İstanbul'da koruyucu tedbirler kapsamında yıl içerisinde 460 kadının sığınma evlerine yerleştirildiğini, 364 kadına da hayati tehlikeleri bulunması sebebiyle koruyucu tedbir uygulandığını aktardı. Coşkun, 2017 yılında aile içi şiddet sebebiyle 13 bin 91, 2018’de 19 bin 300, son 11 ayda da 18 bin 37 başvuru aldıklarını kaydetti.

İstanbul'un 39 ilçesinde 24 saat hizmet veren "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirlikleri" kurduklarını belirten Coşkun, bu bürolarda kadın personelin de görevlendirildiğini söyledi.

- "Kadına yönelik şiddet insan hakkı ihlalidir"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, "Bir yerde insan hakkı ihlali varsa orada insanlık yoktur." dedi.

Tarhan, aile içi şiddet konusunda alınan tüm önlemlere rağmen anlamlı bir azalma olmadığını söyledi.

Kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarında daha çok mağdurların güçlendirilmesi ve faillerle ilgili önlem alınması üzerine çalışmalar bulunduğunu dile getiren Tarhan, "Bunlar sonuç üzerine önlemler ama sebep üzerine önlemler değil." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Tarhan, "Sonuç üzerine çalışmak sadece yarayı iyileştirmeye çalışmaktır, sebebi de düşünmek gerekiyor. Şiddet uygulayanlar, tıbbi takibe alınması gereken kişiler. Denetimli serbestlik gibi psikolojik tedavi sağlanarak kontrol altında olması gerekiyor, ilaçla tedavi, öfke kontrolü gerekiyor. Çoğu da önlenebilir vakalar. Öfke kontrolüyle tedavi teknikleri, ilaçlar, faillerin takip ve tedavileriyle ilgili birimlere de ihtiyaç var. Bunun sadece sözde kalmasını istemediğimiz için uygulamaya geçirdik, plan yaptık. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve Mustafa Çalışkan'a da bu iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum." diye konuştu.