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İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde flaş atamalar gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti'nde flaş değişiklikler!

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde şube ve ilçe emniyet müdürlerinde atamalar gerçekleştirildi.

İşte görev değişiklikleri:

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Karaarslan, Araştırma inceleme ve denetleme birimi emrine alındı.

Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Serkan Kılınç, Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bütçe Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Interpol-Europol Şube Müdürü Filibya Saral, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Ulaştırma Şube Müdürü Hüseyin Güngör, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Şenol Yılmaz, Esenler İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Koruma Şube Müdürü Selma Gençkaya, Bakırköy Emniyet Müdür Yardımcılığı'na getirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ömer Ünver, Koruma Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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