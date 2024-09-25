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  4. İstanbul Emniyeti'nden Gaziosmanpaşa'daki olaya ilişkin açıklama! 5 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'nden Gaziosmanpaşa'daki olaya ilişkin açıklama! 5 şüpheli gözaltına alındı

25.09.2024 00:49
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa'daki bir parkta 15 yaşındaki çocuğun öldürülmesine ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Emniyeti'nden Gaziosmanpaşa'daki olaya ilişkin açıklama! 5 şüpheli gözaltına alındı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, 21 Eylül günü saat 21.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda A.D'nin ağır yaralandığı ve tedavi gördüğü hastanede aynı gün hayatını kaybettiği ifade edildi.

A.D'nin parkta M.F.T. (18) ve A.O. (15) ile oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki kişinin geldiği belirtilen açıklamada, A.D'ye silahla ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR!

Açıklamada, olayı gerçekleştiren K.C.Ö. (18) ve F.C.U. (18) ile şüpheliler ve olayla ilgisi olan Ö.C.U. (20), R.K. (23) ve M.T'nin (18) gözaltına alındığı, 2 ruhsatsız tabanca ile 1 motosikletin ele geçirildiği bilgisi verildi.

Şüphelilerin maktul ile geçmişte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiğinin düşünüldüğü, konuyla ilgili "kasten öldürme" suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa park
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