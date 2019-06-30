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İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 12:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "(Küçükçekmece'deki olay) Herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karpuz satan bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılmasıyla birlikte mahalleli sokağa döküldü.

Kalabalık Aşık Veysel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçerek Mehmet Akif Mahallesi'ndeki polis merkezine yürüdü. Yaşanan durum neticesinde olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis ekipleri burada vatandaşların dağılması yönünde uzun süre anonslarla uyarılarda bulundu. Yapılan uyarıları dikkate almayarak slogan atan gruba polis TOMA ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında vatandaşlar sokak aralarına kaçıştı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece istanbul

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sabah birisi astı videosu paylaşmıştı. eğer taciz filan yoksa adamı asanlar haksız yere sırf suriyeli diye bir canamı kıydı. bizim ülke tamemen gaz ile çalışıyor maalesef
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