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İstanbul Emniyeti'nin son 20 günde yaptığı operasyonlarda 17 ton sahte içki ele geçirildi

28.12.2024 01:33
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İstanbul genelinde polis ekipleri tarafından sahte içki üretip satan yerlere yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplamda 17 ton sahte alkol ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Halk sağlığını tehdit eden bu tip yerlere karşı mutlaka mücadelemiz sürecektir" dedi.

İstanbul Emniyeti'nin son 20 günde yaptığı operasyonlarda 17 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce İstanbul genelinde sahte alkol üreterek piyasaya süren kişi ve yerlere yönelik son 20 gün içerisinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 17 ton sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı.

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Ele geçirilen sahte alkol çeşitleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.
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'17 TON KAÇAK ALKOL ELE GEÇİRİLMİŞTİR'

Sergide konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız "'İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur' şiarıyla İstanbul halkımızın huzur ve güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için için 7 gün 24 saat sokaklardayız. Emniyet teşkilatımız çeşitli ilçelerde bugün, 39 ilçemizde özellikle yaklaşan yılbaşı münasebetiyle halk sağlığını tehdit eden, kaçak alkol üreten ve satan yerlere yönelik denetimler ve uygulamalar yapacaktır. Son 20 gün içerisinde yaklaşık 17 ton, bu şekilde kaçak alkol üretenlere yönelik yaptığımız operasyonlarda 17 ton kaçak alkol ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarının sonucunda 17 şahsa işlem gerçekleştirilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu tip yerlere karşı mutlaka mücadelemiz sürecektir" şeklinde konuştu. (DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
istanbul emniyet müdürlüğü
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