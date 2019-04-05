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İstanbul emniyeti operasyonlardan oluşan bir klip hazırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174. yıl dönümü nedeniyle İstanbul’da düzenlenen operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir klip hazırladı.
Teşkilatın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca sürdürülen operasyonlardan ve gerçeğini aratmayan tatbikatlardan oluşan çarpıcı bir klip hazırladı.
Kamuoyu ile paylaşılan klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı tüm unsurlar yer alıyor. Polisin her şartta halkın yanında olduğu vurgusu yapılan 2 dakikaya yakın klip, denizden karaya, yıl içinde gerçekleştirilen tüm operasyonel faaliyetlerin istatistiklerini, polisin toplumsal olaylardaki hareket kabiliyetini yansıtan tatbikatlarını içeriyor.

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