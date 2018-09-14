İstanbul Emniyeti'nde asayiş toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürülüğünce, polis merkezi ve asayiş büro amirlerine yönelik asayiş konsept toplantısı gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın katılımıyla 12 Eylül'de Bayrampaşa Çevik Kuvvet yerleşkesinde yapılan toplantıya, kentte görev yapan 121 polis merkezi ile 39 asayiş büro amiri katıldı.
Çalışkan, göreve başladığı günden bugüne kadar İstanbul polisinin yaptığı başarılı çalışmalarla terör olaylarında ciddi bir mesafe aldığını, şimdi ise asayiş konseptinin daha etkin olarak kullanılması gerektiğini dile getirdi.
Polis merkezi amirlerine seslenen Çalışkan, polis merkezlerinin, masum vatandaşlar için birer sığınak olması gerektiğini ifade ederek, "Emniyet teşkilatının görünen yüzü olan karakollara gelen her vatandaşın kendini güvende hissetmesi gerekir. Karakollar, suçla mücadelede ön planda olmalı ve meydana gelen olayların hepsini önemseyerek çözüme kavuşturmalı, Gelen her vatandaşın sorunun çözümü için tüm imkanlar seferber edilmeli, diğer kurumlarla ilgili sorunlar için ise vatandaş doğru yönlendirilmelidir." diye konuştu.
Asayiş büro amirlerinin de görev yaptıkları birimlerden 7 gün 24 saat sorumlu oldukları ve meydana gelen her olayı gerekirse bizzat takip etmeleri gerektiğini ifade eden Çalışkan, şöyle devam etti:
"Meydana gelen asayiş olaylarını iyi incelemeli, bölgenize hakim olmalı ve kritik noktalar hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Kendi aranızda hizmet odaklı bir yarış içerisinde olmalısınız ve bu rekabetiniz başarıya endeksli olmalıdır. Kanunsuz emir ve talimatın sahibi kim olursa olsun yerine getirmemelisiniz. Personeliniz ile birebir ilgilenmeli ve onların sorunlarını çözebilmek için gayret göstermelisiniz. Çalıştığınız birimi iyi analiz ederek hizmetlerin daha iyi yönde yapılması için katkı sağlamalısınız."
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