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İstanbul Emniyeti’nde bazı ilçe ve şubelerde görev değişimi

13.01.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı şubelerin müdürlerinde değişikliğe gidildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı şubelerin müdürlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal Koordinasyon Şube Müdürlüğüne, Bambal’dan boşalan Personel Şube Müdürlüğü’ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun görevlendirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bazı şubelerde görev değişimi yaşandı. Yeni görevlendirmeye göre İstanbul Personel Şube Müdürü Gökhan Bambal, Koordinasyon Şube Müdürlüğü’ne, Bambal’dan boşalan Personel Şube Müdürlüğü’ne ise Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Murat Özburun’un atandığı öğrenildi. Yaklaşık iki aydır müdür ataması bekleyen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne halihazırda Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Şekip Akın‘ın, Kaçakçılık Şube Müdürü olarak görev yapan Ömer Erhan Konanç’ın Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına, Konanç’tan boşalan İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ise Engin Süngü’nün getirildiği aktarıldı.
Sultanbeyli’de Şekip Akın’dan boşalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne de yeni emniyet müdürü Caner Coşar görevlendirildi. Son değişiklikle Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne Sinan Dallı, Bölge Trafik Müdürlüğüne ise Mustafa Demir’in getirildiği kaydedildi.

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