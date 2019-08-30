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İstanbul emniyetinde tayin, terfi ve atamalar belli oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 emniyet müdürü ve emniyet amirinin tayini çeşitli illere çıkarken, 5 emniyet müdürü ve emniyet amirinin de İstanbul'a ataması yapıldı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 42 emniyet müdürü ve emniyet amirinin tayini çeşitli illere çıkarken, 5 emniyet müdürü ve emniyet amirinin de İstanbul'a ataması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan emniyet müdürleri atama listesi il emniyet müdürlüklerine Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden bildirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 5 ikinci sınıf, 15 üçüncü sınıf, 10 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve 12 emniyet amirinin tayini Türkiye'nin çeşitli illerine çıktı. Diğer illerden ise, 1 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü ve 2 emniyet amirinin de ataması İstanbul'a yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılarından Serdar Çelebi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne, Erkan Karalı Van Emniyet Müdürlüğü'ne, Alper Karalı Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Tunç Kuş ise Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne tayin oldu.

76 POLİS ÜST RÜTBEYE TERFİ ETMİŞTİ
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 23 Temmuz'da ise tüm il emniyet müdürlüklerine bildirilen terfi listelerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 20 üçüncü sınıf Emniyet müdürü ile 32 dördüncü sınıf Emniyet müdürü bir üst rütbeye terfi ederken, 10 Emniyet amiri ise dördüncü sınıf Emniyet müdürlüğüne terfi etmişti. 14 Başkomiser emniyet amirliğine 76 polis bir üst rütbeye terfi etmişti.

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