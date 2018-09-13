İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AKSARAY'DAKİ KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Aksaray'da meydana gelen kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada; "İl Göç İdaresi müdürlüğü tarafından Hatay iline sevki yapılacak yabancı şahıslar için talep üzerine İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından görevlendirme yapılmıştı.

Bir otobüs ile 12 Eylül 2018 günü saat 15.00 de İstanbul dan hareket eden 22 yabancı uyruklu şahıslar ile 17 polis memurunun içinde bulunduğu araç 13 Eylül 2018 günü saat 00.15 sıralarında Ankara - Aksaray karayolunda otobüsün yoldan çıkması nedeniyle tek taraflı yaralamalı trafik meydana gelmiştir. Yaralı yabancı uyruklu şahıslar ile İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri Aksaray Devlet Hastanesi ile Özel Hastanelere kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır ve ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmamıştır. Durum İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

