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İstanbul emniyetinden aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 04:07 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler gece saatlerinde çeşitli suçlardan dolayı aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında çok sayıda adrese düzenlenen baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde düzenlenen bir operasyonda Ü.T (35) isimli şüpheli şahıs önceden belirlenen adreste bulunamazken polisin yakın takibi sonrası bir inşaat konteynırında uyurken yakalandı. Çok sayıda suçtan dolayı arandığı öğrenilen şüpheli şahıs, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesine kontrol amaçlı götürüldükten sonra polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

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