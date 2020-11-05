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İstanbul Emniyeti’nden binin üzerinde araca korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 20:38 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri şahsi araçlara, ticari taksilere ve toplu ulaşım araçlarına denetim gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri şahsi araçlara, ticari taksilere ve toplu ulaşım araçlarına denetim gerçekleştirdi. Binin üzerinde araçta yapılan denetimlerde kurallara uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Covid-19 önlemleri kapsamında Bahçelievler, Bayrampaşa, Çekmeköy, Sancaktepe, Bağcılar ve Kartal’da şahsi araçlara, ticari taksilere ve toplu ulaşım araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Binin üzerinde araç denetlendi
Bahçelievler’de yapılan denetimlerde 6 minibüs şoförüne 6 bin TL cezai işlem uygulandı. Bayrampaşa’da ise 440 araç sorgulanıp 96 otobüs kontrol edildi. Bu kapsamda 17 araca toplam 6 bin 822 TL ceza kesildi, bir araç da trafikten men edildi. Denetimlerin gerçekleştirildiği diğer bir ilçe de Çekmeköy oldu. 204 araçta gerçekleştirilen sorgulamada 14 araca toplam 34 bin 406 TL cezai işlem uygulanarak, 4 araç da trafikten men edildi. Sancaktepe’de yapılan 238 araç sorgulamasında da 13 araca toplam 4 bin 970 ceza uygulandı. Bağcılar ilçesindeki 52 araç sorgulamasında ise iki araca toplam bin 196 TL cezai işlem uygulandı. Emniyet güçlerinin Kartal ilçesindeki 135 araç üzerindeki sorgulamasında 11 araca toplam 6 bin 680 TL ceza kesilerek 5 araç trafikten men edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri toplamda binin üzerinde aracı denetledi.

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