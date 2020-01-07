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  4. İstanbul Emniyetinden büyük başarı

İstanbul Emniyetinden büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde 2019 yılı içerisinde, aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı.

İstanbul genelinde 2019 yılı içerisinde, aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bin 674’ü tutuklandı.
İstanbul Emniyetinin paylaştığı istatistiklere göre, 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında aranması bulunan bin 692 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların bin 674’ü adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince gözaltına alınan şahıslardan 160’ının adam öldürmek, 285’inin yağma-gasp, 479’unun hırsızlık, 369’unun yaralama, 138’inin cinsel istismar-ırza geçme, 98’inin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 54’ünün dolandırıcılık ve sahtecilik, 1’inin sahtecilik, 21’inin tehdit, 9’unun ruhsatsız ateşli silah ya da bıçak bulundurma, 7’sinin zimmet, 10’unun fuhuş suçlarından, 61’inin ise diğer suçlardan arandığı belirtildi.
Bir yıl içerisinde yakalan şahısların 63’ünün 3 yıla kadar, 1022’sinin 3 yıldan 5 yıla kadar, 444’ünün 5 yıldan 10 yıla kadar, 138’inin 10 yıldan 20 yıla kadar, 24’ünün 20 yıldan 30 yıla kadar, 1’inin ise 30 yıl ve üzeri hapis cezası bulunduğu görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü şahısların yakalanması çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.

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