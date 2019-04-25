İstanbul Emniyeti’nden “Daha Güvenli Trafik” projesi

“Emniyet kemeri takma oranı, 2019 yılında yüzde 93,5’e ulaştı”

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan konuşmasında, “Trafiğin sağlıklı şekilde yönetilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak adına İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak ara vermeksizin denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz kazanımlardan en önemlisi şüphesiz emniyet kemeri takma oranlarındaki artış ve bu bağlamda ölümlü ve yaralanmalı kaza oranlarındaki ciddi azalma olmuştur. Emniyet kemeri takma oranı 2017 yılında yüzde 43 iken 2018 yılında yüzde 86,4, 2019 yılında ise yüzde 93,5’a ulaştı. Bu oran belki de Türkiye’deki en yüksek orandır. Biz bu oranı da yeterli bulmuyoruz” dedi.

Çalışkan, “2017 yılında İstanbul’da 177 ölümlü kaza meydana gelirken bu sayı 2018 yılında 123’e gerilemiş ve yüzde 30,5’lik bir azalma meydana gelmiştir. Trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların sayısında yüzde 21,3 azalma olmuştur. Ancak bu kadar azalmaya rağmen kaç tane ocağa ateş düştüğünü görüyorsunuz. 2018-2019 yılları ilk 3 aylık istatistikler karşılaştırıldığında 2019 yılının ilk üç ayında ölümlü kaza sayısında yüzde 25’lik bir azalma söz konusu olmuştur. Aynı dönemde yaralanmalı kazalarda ise yüzde 8,5’luk bir azalma meydana gelmiştir. Bunlar bizi sevindiriyor” şeklinde konuştu.

İstanbul’u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi amaçladıklarını söyleyen Çalışkan, “Yapacağımız etkinliklerde alkollü araç kullanma, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma ve aşırı hız yapmaktan oluşan 4 kötü olarak adlandırdığımız kural ihlalleriyle mücadele ederken eğitimlerde farkındalık oluşturarak İstanbul’u trafik açısından dünyadaki en güvenli şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu emniyet kemeri, cep telefonu, özellikle bu ikisi ve diğer iki etkenle beraber arkadaşlarıma talimatım şu; ben araç kullanıyorsam ben, benim aracımı kullanımı kullanan arkadaşım emniyet kemeri kullanmıyorsa o, herhangi bir emniyet görevlisi, makamı, mevkisi ne olursa olsun emniyet kemerini kullanmayana cezayı keseceksiniz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Yardımcısı Cemalettin Özdemir konuşmasında, projenin başarılı olacağına inandığı ifade ederek, “Projeyi, okullarımıza, sınıflarımıza, evlerimize yuvalarımıza taşımamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede emeği geçen isimlere plaket takdiminde bulunuldu.