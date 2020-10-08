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İstanbul Emniyetinden DEAŞ’a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 01:13 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ‘a yönelik yürütülen soruşturmalarda 19 şüphelinin yakalanması için bu gece yeni bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyetinden DEAŞ’a operasyon: 19 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı

Güvenlik kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul genelinde 15 ilçede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gecenin erken saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonda, an itibariyle DEAŞ’lı şüphelilerin kaldıkları adreslerde arama yapıldığı ve bazılarının gözaltına alındığı bildirildi.

Aralarında ‘yabancı terörist savaşçı’ (YTS) olarak nitelendirilen örgüt üyelerinin de olduğu haklarında yakalama kararı bulunan 19 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, bir kısmının söz konusu radikal örgüte yardım ve yataklık ettiği iddia ediliyor.

Gece başlatılan operasyonun, şu sıralar devam ettiği bildirildi. (İHA)

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