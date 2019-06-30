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İstanbul Emniyetinden "Küçükçekmece" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü: - "Aile, bir yanlış anlaşılma olduğunu söyleyerek Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili ailenin yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, Suriyeli çocuktan şikayetçi olmadığını bildirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Küçükçekmece'de yaşanan olaylara ilişkin iddialarla ilgili aile yanlış anlaşılma olduğunu belirtip Suriyeli çocuktan şikayetçi olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, olayla ilgiyi 18 kişiye 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü muhalefetten işlem yapıldığı, şüphelilerin bu sabah emniyetten serbest bırakıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece taciz iddiası

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