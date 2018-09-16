İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN MOBİL OKUL TİMİ AÇIKLAMASI 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mobil Okul Timleri'nin 10-14 Eylül tarihleri arasında uyum haftası kapsamında okul çevrelerinde yaptığı çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Emniyetin yazılı açıklamasında yapılan çalışmalarda 1597 okulun denetlendiği ve 22 bin 142 kişinin kimlik sorgulaması yapıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde ve sorgulamalarda, 34 kişiye adli, 235 kişi hakkında idari işlem uygulandığı ve 178 aranan şüphelinin yakalandığı belirtildi. Denetlenen 310 okul servisinden 3 hakkında, 2947 aracın 188'i hakkında, 765 işyerinden 2 hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda 3 kurusıkı tabanca, 2 kumar ve oyun makinesi, 12.08 gram uyuşturucu, 10 kilo 716 gram kaçak tütün ele geçirildi.
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