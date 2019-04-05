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İSTANBUL EMNİYETİNDEN TEŞKİLATIN 174. YILINA ÖZEL KLİP

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:37 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174.

İstanbul DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıl dönümünü için İstanbul'da yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşturulan bir klip hazırladı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yıl boyunca yapılan operasyonlardan ve tatbikatlardan oluşan bir video klip hazırladı. Klipte, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli birimler yer aldı. Yıl boyunca yapılan operasyonlarla tatbikatlar klipte gösterildi.

Görüntü Dökümü:
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-Hazırlanan klip

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