İstanbul emniyetinin dev operasyonunda 422 aranan şahıs yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 339 ekip, 840 personel ile tüm ilçelerde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Dev operasyonda 422 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranmakta olan zanlıların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. 39 ilçede 329 ekip ve 840 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyon kapsamında 892 adrese girildi.

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan toplam 422 şahıs gözaltına alındı.

