"İstanbul Enerjisini Koruyor" paneli düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, "Yenilenebilir enerjinin herhangi bir şeye çözüm olabilmesi için 3 şart gerekiyor. Birincisi kaynağın yeterli olması. İkincisi, teknolojinin var olması. Üçüncü ise üretilen elektriğin, sıcak suyun veya buharın en ucuz olması lazım." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 'İstanbul Enerjisini Koruyor' başlıklı panel düzenlendi. İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sakıp Sabancı Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, yenilenebilir enerji ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerjinin herhangi bir şeye çözüm olabilmesi için 3 şartın gerekli olduğunu belirterek, "Birincisi kaynağın yeterli olması. İkincisi, teknolojinin var olması. Üçüncü ise üretilen elektriğin, sıcak suyun veya buharın ucuz olması." ifadelerini kullandı.

Uyar, doğada insanların enerji olarak ihtiyaç duyduğu güneş, deniz, su gibi kaynakların ücretsiz insanlığa sunulduğunu ancak bu enerjilerin doğayla uyumlu sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.