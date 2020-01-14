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  4. "İstanbul Enerjisini Koruyor" paneli düzenlendi

"İstanbul Enerjisini Koruyor" paneli düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:56 | Son Güncelleme

"İstanbul Enerjisini Koruyor" paneli düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, "Yenilenebilir enerjinin herhangi bir şeye çözüm olabilmesi için 3 şart gerekiyor. Birincisi kaynağın yeterli olması. İkincisi, teknolojinin var olması. Üçüncü ise üretilen elektriğin, sıcak suyun veya buharın en ucuz olması lazım." dedi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında 'İstanbul Enerjisini Koruyor' başlıklı panel düzenlendi. İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sakıp Sabancı Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde, yenilenebilir enerji ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Panelde konuşan Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, yenilenebilir enerjinin herhangi bir şeye çözüm olabilmesi için 3 şartın gerekli olduğunu belirterek, "Birincisi kaynağın yeterli olması. İkincisi, teknolojinin var olması. Üçüncü ise üretilen elektriğin, sıcak suyun veya buharın ucuz olması." ifadelerini kullandı.

Uyar, doğada insanların enerji olarak ihtiyaç duyduğu güneş, deniz, su gibi kaynakların ücretsiz insanlığa sunulduğunu ancak bu enerjilerin doğayla uyumlu sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Uyar, "Eğer doğayla uyumlu sürdürmezsek ne olur? Doğa size bırakıyor onu. Doğayla uyumlu faaliyetler sürdürmek bir lütuf değil. İnsanların atmosferin içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunlu olarak yapması gereken bir durum." diye konuştu.

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kemalettin Terzi, enerji yönetimi ve geleceğine ilişkin sunumunda led ışıklarının avantajları ve dezavantajlarından bahsetti.

Terzi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ledlerin yüksek oranda avantajlarını görebilirsiniz. Renkleri seçmenizde sorun yaratmıyor. Küçük boyutları, esnek yapıları vardır ve tasarrufludur. Ancak bir power lede 20 santimetre yakından kısa süre bakarsanız korneanızda yanık oluşabilir ya da 380 nanometrenin altında bir dalga boyunda ışın yayıyorsa gözde kornea iltihabı, katarakt, kornea yanığı oluşabiliyor. Ciltte oluşturabilecek sıkıntıların başında ise kanser, yaşlanma, yanıklar geliyor. İnsan sağlığının yanı sıra elektrikli cihazların zarar görmesi durumu da var. Mesela, mevcut sinyal dalgasının bozulması, motorların ısınması, motorların yanması gibi sıkıntılara neden olacak şeyler var. Ledler tasarruflu ama seçerken çok seçici olmamız lazım ki fayda sağlarken sağlığımızdan da olmayalım."

Konferans sonrasında Dr. Nurettin Erk-Perihan Erk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İSOV Dinçkök Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ve yerli-yabancı firmaların hazırlamış olduğu enerji verimliliğine dair projelerin sergilendiği stantlar gezildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Ümit Kemalettin Terzi Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar

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