 İSTANBUL - ENKAZDA YAŞAM UMUDU (3)

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi.
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - İstanbul DHA
Kartal'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. 45'inci saatine saatine giren çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Şeyma Kambur ile irtibat kurulduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da enkaz alanına geldi. Çalışmalar devam ediyor
Görüntü Dökümü:
-----------
-Çalışmalardan görüntü
-Soylu'nun görüntüsü
CANLI YAYINDAYIZ
Başından vurulmuş halde bulundu
Kartal'daki enkaz bölgesinde acı bekleyiş
Yolcu otobüsü ile halk otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
'Suudi Arabistan Türkiye'yi engelledi'
Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?
NYT: 'Bir kurşun' ile tehdit etti
Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum