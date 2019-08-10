İstanbul, Erasmus+ projelerinde ilk sırada

İSTANBUL (AA) - Erasmus+ Programı 2019 yılı proje başvurularında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 199 projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Erasmus+ Programı 2019 yılı kapsamında yüksek öğretim, okul eğitimi, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi, gençlik ve spor alanlarında hazırlanan projelere hibe desteği veriliyor. Türkiye'de eğitim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör kuruluşları hibe desteği için proje başvurusunda bulundu.

Erasmus+ Programı 2019 yılı kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 199 proje hazırladı.

Projelerin alt dağılımı, "KA2 yani iyi uygulamaların değişimine yönelik stratejik ortaklıklar altında 136 proje", "KA1 mesleki eğitim 51 proje", "KA1 okul eğitimi 7 proje" ve "KA1 yetişkin eğitimi 5 proje" şeklinde sıralandı.

Başvuru yapan kurumlara 6 milyon 114 bin 227 avro tutarında proje hibe desteği verilecek. Projeler sayesinde öğretmen ve öğrencilerin hareketlilik faaliyetleri desteklenerek, kurumsal ve uluslararası kapasitelerinin artırılması sağlanacak.