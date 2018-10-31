HABER

İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu, İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, İzmir Marşı'nı okudukları için, bazı öğrencileri tokatladığı iddia edilen Müdür Yardımcısı Metin Kuş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, İzmir Marşı'nı okudukları için, bazı öğrencileri tokatladığı iddia edilen Müdür Yardımcısı Metin Kuş hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Barosu tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Ulusal basına yansıyan haberler ile İstanbul Erkek Lisesi’nde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Töreni’nin sonunda öğrencilerin İzmir Marşı'nı söylemeleri üzerine İstanbul Erkek Lisesi Müdür Yardımcısı şüpheli Metin Kuş tarafından öğrencilere tokat atıldığı öğrenilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşunun kutlanması sebebiyle hazırlanan törende Kurtuluş Savaşı’yla özdeşlemiş, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile aziz şehitlerimizin İzmir’i düşman işgalinden kurtarmasını anlatan İzmir Marşı'nı söyleyen öğrencilere tokat atılmasını kabul etmek mümkün değildir. Her ne olursa olsun bir eğitimcinin kendilerine emanet edilmiş öğrencilere bu fiili uygulaması kabul edilemez. Verilen tepkinin öğrencilerin İzmir Marşı’nı söylemesine yönelik olduğu açıktır. Tören programında olmayan sonradan çıkarıldığı iddia edilen bir marşın öğrenciler tarafından söylenmesinin şüpheliyi neden bu denli kızdırdığı anlaşılamamıştır. Kutlama törenlerinde öğrencilerin coşku içinde Kurtuluş Savaşı’nda kazanılmış bir zaferi anlatan marşı söylemiş olmalarının bu şekilde engellenmiş olması büyük talihsizliktir. Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimizin kuruluşu sürecindeki kahramanlıkları, ülkemizin kurucularının yaşadığı sıkıntılarla, canları kanları pahasına verdikleri mücadeleyi öğrencilerin özümsemeleri ile yükümlü bir eğitimcinin, öğrencileri bu şekilde bastırması ve fiili müdahalede bulunması karşısında bu suç duyurusunu yapmak zarureti hasıl olmuştur" denildi.
Suç duyurusunda Metin Kuş hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçu ile savcılıkça resen tespit edilecek diğer suçlar hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

PARTNERYeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!Yeni damadı çırılçıplak soyup, ağaca bağladılar!
Boylarından büyük kılıç balığı tuttularBoylarından büyük kılıç balığı tuttular
Özkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktırÖzkaldı: Eber Gölü de kendini toparlayacaktır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten terörist, YPG'nin 2 numaralı ismi oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan askerlik şubelerine gece yarısı denetimi

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Çalışan annelere İŞKUR'dan 400 lira destek

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Afganistan'da orduya ait helikopter düştü: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Son dakika! Kemer Belediye Başkanı'ndan belediyeye düzenlenen yolsuzluk operasyonuyla ilgili açıklama

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Havalimanı personelini taşıyan servis kaza yaptı!

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Vatan Gazetesi kapanıyor: Bugün son baskıyı yapıyoruz

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

Son dakika! Tunceli'de 2 asker donarak şehit olmuştu... 2 müfettiş kentte göreve başladı!

TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

TSK Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerini vurdu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik Herekol Dağı'nda görevli askerlerle bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.