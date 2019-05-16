HABER

İstanbul Ermeni Cemaatinden "Gönlümüz Bir Soframız Bir" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 18:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, İstanbul Ermeni Cemaati mensuplarının ramazana özel mesaj verdiği video paylaşıldı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, İstanbul Ermeni Cemaati mensuplarının ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.

"Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştiren ramazan ayının bereketli zamanlarında, İstanbul Ermeni Cemaati'nin tüm Türkiye'ye selamı var" başlığıyla verilen mesajda, İstanbul Ermeni Cemaati mensubu bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanım, ben bir İstanbul Ermeni Cemaati mensubu olarak sizlerin ve tüm Müslüman aleminin ramazanını tebrik ediyorum. Ramazanın kardeşliğimize, aynı gemide olduğumuz gerçeğini idrak etmemize vesile olmasını diliyorum. Sizler bizim yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum. Dualarımız her zaman sizlerledir. Gönlümüz bir olduktan sonra bizi ayıracak, bölecek, parçalayacak hiçbir güç yoktur. Bu sebeple biz de söylemek istiyoruz ki bu güzel günde gönlümüz bir soframız birdir. Tekrardan ramazanınızı kutluyorum, saygılar hürmetler ediyorum."

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Venezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandıVenezuela hükümeti ve muhalefetinin görüştüğü doğrulandı
Erken ezan herkesi şaşırttıErken ezan herkesi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı GönlümüzBirSoframızBir İstanbul Ermeni Cemaati

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme!

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

Ümit Özdağ'dan gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Venüs, Boğa burcuna geçiyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Özlem Çerçioğlu hakkında zorla getirme kararı!

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

İş adamını öldürdü, böyle itiraf etti: Günahsız biriydi...

Örümcek Adam İstiklal Caddesi'nden çıktı!

İstiklal Caddesi'nde şaşırtan anlar!

Reina saldırısıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tahliye edildiler

Reina saldırısıyla ilgili flaş tahliye kararı!

Son dakika İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu

İstanbul'da derede çocuk cesedi bulundu!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeni gelişme!

Okmeydanı'nda terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da hareketli dakikalar! Çok sayıda gözaltı var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.