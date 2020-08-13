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İstanbul Esenler'de inanılmaz kavga! Savaş alanı gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Esenler'de mahalle sakinleri arasında çıkan bir kavga meydan savaşlarını aratmadı. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı ayırmak için onlarca polis otosu sevk edildi.

İstanbul Esenler'de inanılmaz kavga! Savaş alanı gibi

İstanbul Esenler’de çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi’nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı. Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı.

Bazı evlerin çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

(İHA)

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