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  4. İstanbul Esenler'de korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

İstanbul Esenler'de korkunç olay! Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

25.05.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede söndürürken evde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişinin ayakları ve ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğü tespit edildi. Pakistan uyruklu kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

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AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve ayakları ile ağzının ayrı iplerle bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kaynak: DHA

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