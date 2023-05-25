İstanbul Esenler'de korkunç olay! Domuz bağı ile öldürüldü

Olay, saat 21.00 sıralarında Kemer Mahallesi 903 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Binanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, dairede bir kişinin hareketsiz yattığını tespit etti.

DOMUZ BAĞI İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, bu kişinin 42 yaşındaki Pakistan uyruklu Muhammad Tahir Khan olduğunu ve domuz bağı ile bağlandığını tespit etti. Adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının Khan’a ait evrakların elektrikli ısıtıcının üzerine atılmasıyla meydana geldiği ileri sürüldü. Khan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

