İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta sabah erken saatlerde çöp konteynerinin kenarında yeni doğmuş bir bebek cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi.

POLİS BEBEĞİ BIRAKANLARI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, bebeğin öldüğünü belirledi. Çevrede geniş çaplı bir araştırma yapan ekipler, bebeğin cesedini yaptıkları inceleme ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Polis, bebeği çöp kenarına bırakanların bulunması için çalışma başlattı. (İHA)

