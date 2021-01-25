İstanbul Esenyurt'ta genç kız otelin 8'inci katından düştü

Olay saat 04.00 sıralarında Esenyurt İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan 11 katlı bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 17 yaşındaki Z.C. 5 kişi kaldıkları otelin 8. katındaki odanın balkonundan henüz belirlenemeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Z. C.'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis olay sırasında otelde bulunan biri kuzeni olduğu öğrenilen 2'si kız 4 kişiyi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

