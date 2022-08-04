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İstanbul Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

04.08.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta bir kafede oturan kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anların yaşandığı saldırının ardından polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Esenyurt'taki silahlı saldırı dün akşam saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi.

KAFEDE OTURAN 3 KİŞİ VURULDU

İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir kafede oturan 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kafe içerisinde inceleme başlattı.

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Ekipler yaptığı çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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