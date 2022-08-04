İstanbul Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Esenyurt'taki silahlı saldırı dün akşam saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi.

KAFEDE OTURAN 3 KİŞİ VURULDU

İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir kafede oturan 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kafe içerisinde inceleme başlattı.

Ekipler yaptığı çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)





