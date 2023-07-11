İstanbul Esenyurt'ta plastik üretim tesisi alev alev yandı

Olay, Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi 1726 Sokak'taki sanayi sitesinde, plastik malzeme üretim tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iş yerinin depo olarak kullanılan ikinci katında yangın çıktı.

Çıkan yangın kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

İş yerinde yangın sonrası maddi hasar oluşurken binadan yükselen dumanlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. (İHA)





