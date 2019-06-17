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İstanbul Esenyurt Üniversitesi dünyaya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 09:48 | Son Güncelleme

Gelecekte ülkemiz için 350 bin olarak hedef belirlenen yabancı uyruklu öğrenci sayısı Kafkasya Üniversiteler Birliğine üye olarak yurtdışında gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) sonuçlarına göre öğrenci almaya başladı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi dünyaya açılıyor

Gelecekte ülkemiz için 350 bin olarak hedef belirlenen yabancı uyruklu öğrenci sayısı Kafkasya Üniversiteler Birliğine üye olarak yurtdışında gerçekleştirilen Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) sonuçlarına göre öğrenci almaya başladı. Bu adımlar doğrultusunda İstanbul Esenyurt Üniversitesi, 2019 senesini yabancı uyruklu öğrenci yılı olarak benimsedi. Belirlenen hedef doğrultusunda Özbekistan ile başlayan uluslararası açılım çalışmaları gurbetçi ve göçmen ailelerin en yoğun bulunduğu Almanya ile devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecekte ülkemiz için 350 bin olarak hedef belirlediği yabancı uyruklu öğrenci sayısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın açıkladığı şekliyle 4 yıl önceki 40 bin öğrenci seviyesinden 182 farklı ülkeden 150 bin öğrenci sayısını yakalamış durumda. Belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla ülkemizde yükseköğretim kurumları ciddi çalışmalar yürütmekte.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi yeniden yapılandırılan Uluslararası Öğrenciler Birimi vasıtasıyla ülkemize öğrenci kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Başta sağlık ve mühendislik programları olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim fırsatları sunan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, eğitim-öğretim ücret ve imkânlarında da öğrenci dostu olmaya devam ediyor.
“İstanbul yükseköğretim için cazibe merkezi”
Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosu Dr. Nevzat Arslan ve Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ile makamlarında bir araya gelen İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun, üniversitelerindeki eğitim fırsat ve olanakları hakkında bilgiler aktararak Almanya’daki başta Türk asıllı gurbetçi aileleri ve diğer göçmenler olmak üzere Türkiye’de her seviyede yükseköğretim görmek isteyen herkesi İstanbul Esenyurt Üniversitesi’ne davet etti.
Yapılan görüşmelerde lise eğitimini Almanya’da tamamlamış gençlerin Türkiye’de istedikleri bölüme herhangi bir sınırlamaya ve kısıtlamaya tabi olmaksızın yerleşebileceklerine vurgu yapılırken, özellikle İstanbul’un yükseköğretim öğrencileri için bir cazibe merkezi ve farklı kültürlerin buluşma noktası haline dönüştüğü aktarıldı. Önümüzdeki günlerde başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerde tanıtım ve görünürlük faaliyetlerine başlayacak olan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Türkiye’ye gelecek öğrenciler için isteğe bağlı bir yıl süreli İngilizce veya Türkçe hazırlık sınıfı başta olmak üzere her türlü fırsat ve kolaylığı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.
Üniversite bünyesinde bu yıl faaliyetlerine başlayan Kariyer Geliştirme Ofisi, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ofisi, Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslandırma Ofisi ve Dil Öğretimi Merkezi öğrencilere iş hayatına yönelik güçlü bağlar kurmalarını ve başarılı bir oryantasyon süreci geçirmelerini sağlıyor. Ayrıca bu yıl çeşitli alanlarda birçok kurum ve kuruluşla işbirliği anlaşmaları da imzalanarak istihdam olanakları çeşitlendirilmiş durumda.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi dünyaya açılıyor

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