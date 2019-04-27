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 İSTANBUL - ESENYURT'TA BİNADA KORKUTAN YANGIN

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu Esenyurt İstiklal Mahallesi Sima Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

İstanbul DHA
Esenyurt'ta 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Esenyurt İstiklal Mahallesi Sima Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yanan daire itfaiyenin müdahasiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında mahalle sakinleri arasında panik yaşandı. Yangından ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından cep telefonu görüntüleri

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